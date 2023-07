Armastatud näitlejanna Naomi Watts jagab suurepärast karjäärinõu kõigile, kes ei ole oma valikutes kindlad

Hilises teismeeas proovis Naomi kätt ka modellina, kuid pärast mitmeid läbikukkunud potentsiaalseid kliendikohtumisi otsustas ta moetööstuses teise suuna valida. Nimelt töötas näitleja tollase Austraalia ajakirja Follow Me juures moetoimetajana. Pärast seda, kui Watts osales teenena sõbrale nädalapikkusel näitlemiskursusel, otsustas ta moemaailma lõplikult selja taha jätta. „Teised näitlejad, õpilased ja ka õpetaja ütlesid, et see on minu kutsumus. Näitlemine on see, kes ma olen. Niisiis andsin sõna otseses mõttes esmaspäeva hommikul lahkumisavalduse,“ meenutab Watts.