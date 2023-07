20 kilogrammi annetusi! Vähiravifond „Kingitud elu“ kogus laulupeolistelt ilusa summa

„Eks raske ole sellise ilmaga annetada: püüad evakueeruda saju ja tormi eest, mõeldes „ellujäämisele“ rohkem kui sellele, et peatuks, otsiks kusagilt kile alt välja rahakoti ja teeks annetuse. Aga erilised tänud eriti nendele inimestele, kes just seda tegid: peatusid ja otsustasid, et aitavad kellegi teise elu päästa,“ seisab fondi sotsiaalmeediapostituses.