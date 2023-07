Lugeja mõtiskleb: parem õigel ajal lahku minna, muidu ei vääri elu elamist

„Tegelikus elus nii ongi. Vähe on siirast austust ja armastust. Mis teha, mõni elab eluaeg omanditundega, et tema on su teinud ja ilma temata oleks sa eikeegi. Ma ei tea, kui levinud see on, aga enamik vene ajal kasvatatud mehi on sellised, et „naine, istu köögis ja täida oma abielukohust“. Ja oli ka samasuguseid naisi. Ja vaimselt oled peale 50 aastat abielu nagu tühi sidrun, kui üritad elada mehe tahte järgi. Parem õigel ajal lahku minna, muidu ei vääri elu elamist, noored – see on nii lühike.“