Me kõik armastame sügavat ja mõnusat ööund, kuid on naisi, kes on selle oma jaoks teisele tasemele viinud. Nimelt avaldas telestaar Davina McCall hiljuti, et ta kogeb ööunes võimsaid orgasme. 55-aastane naine selgitas oma taskuhäälingusaates Making The Cut: „Olen ​​une ajal orgasmi saanud ja seda lausa mitu korda. See on suurepärane!“