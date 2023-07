Meid on õpetatud otsima oma „paremat poolt“ või kedagi, kes „teeks meid terviklikuks“. Kas see muudab meid halvemaks pooleks? Kas see tähendab, et ilma partnerita oleme puudulikud? Isegi kui neid fraase öeldakse naljaga pooleks, valmistavad need meid ette sõltuvuseks, mida ei ole võimalik kunagi tõeliselt rahuldada. Me vaatame oma partneri poole, öeldes sisuliselt: „Mul on igav, lahuta mu meelt. Ma olen väsinud, anna mulle jõudu. Ma olen vihane, pane mind naerma. Ma olen pettunud, lohuta mind. Ma olen õnnetu, tõsta mu tuju.“ Me kohtleme oma partnerit nagu inimkujulist ibuprofeeni, otsides tema juurest kiiret kergendust.

Selline ootus ei ole täiesti vale. Elukaaslased reguleerivadki teineteist vastamisi: muutused sinu kehas kutsuvad esile muutusi temas ja vastupidi. Neuroteadlane Lisa Feldman Barrett kirjutab: „Kui oled koos kellegagi, kellest hoolid, võib teie hingamine minna sünkrooni, nagu ka teie südamelöögid.“ Niisugune side saab alguse, kui oled imik – sinu keha õpib oma rütme sünkroonima, viies need kõigepealt sünkrooni oma hooldaja rütmidega – ja see jätkub täiskasvanueani välja. Aga nagu Barrett osutab: „Kõige parem asi sinu närvisüsteemile on teine inimene. Kõige halvem asi sinu närvisüsteemile on teine inimene.“ Teise inimesega sünkroonimine võib viia meid samale lainele tema hea, aga ka halva meeleoluga. Just seepärast peamegi iseennast reguleerima, lohutama, rahustama või turgutama. Kui vaatame oma tunnete häälestamiseks kogu aeg abiotsivalt teiste poole, jäämegi väikelapseks, kes ei suuda ennast rahustada ega toetada. Kui oled kurb, siis hea õnne korral partner teab, mismoodi sinu enesetunnet parandada. Inimesed suudavad meid aidata ja aitavadki ja see tundub hea, aga see ei pruugi olla see, mida vajame. Kui keegi rahustab meid, et küll kõik saab korda, on seda lohutav kuulda ja tore on kogeda tema armastust ja tuge, aga tegelikult vajame võib-olla aega üksiolekuks, et mõelda välja, kuidas oma olukorda parandada.