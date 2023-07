Tantsupõrandal süttinud kirg lahvatas leegiks: mu abikaasa on end viimasel ajal küll kokku võtnud, aga see ei ole piisav...

„Tantsimine on olnud minu pääsetee,“ alustab naine, „ja siiani on tundunud, et minu vaba õhtu on teinud imesid ka mu abikaasa suhtumisega. Ta on aru saanud, et on aastaid võtnud mind iseenesestmõistetavana.“ Naine hakkas tantsutundides käima juba seitse aastat tagasi just sellepärast, et kodune olukord muutis ta õnnetuks. Samal ajal, kui abikaasa telekat vaatas, pidi just naine kõigega tegelema.