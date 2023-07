OKEI või EI? Kas astuda suhtesse keerulise minevikuga mehega, kelle eest juba nii mõnigi on hoiatanud?

Rubriigi esimeses osas otsime vastust - kas alustada suhet kriminaalse taustaga kaaslasega, kel on tänaseni nii mõnigi mure, pahe ja sõltuvus. Me kõik väärime uut võimalust. Kuidas aga teada, millal seda teha, ilma et hiljem peaks maksma ränka hinda, ravima aastaid hingehaavu ning nutma taga kaotatud aega?