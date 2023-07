„Neil õnnestub kõik!“ Astroloog avaldab, millised kolm tähemärki on head kõiges, mida ette võtavad

Kuigi pole võimatu olla hea mitmes asjas korraga, on see osade inimeste jaoks lihtsam kui teiste. Astroloog Desiree Roby Antila sõnul mängibki siinkohal olulist rolli inimese tähemärk.

Loomulikult on igal tähemärgil oma unikaalne anne, olgu see siis laulmine, tantsimine, kirjutamisoskus, keelevaist või andekus spordis. See anne võib olla mõjutatud nii tähemärki valitsevast planeedist kui ka elemendist, aga kui vaadata, et millised tähemärgid kõige suurema tõenäosusega mitmes asjad võrdselt head on, tuleb arvestada nende modaalsust ehk viisi, kuidas nende energia väljendub.