Padarite pulma korraldanud pulmakorraldaja: täna on olulisem pulmade sisu kui välimus

Kuidas aga korraldada just selline pulm, mis jääks meelde, kuid ei tooks kaasa laene? Huvitavaid säästunippe jagab ka Kogumispäeviku rahatarkuse grupi kogukond.

Kümneaastase pulmakorraldamise kogemusega Egerta Mändmets-Reinsbergi sõnul pole hiljutised kriisid ega hinnatõus inimesi abiellumast takistanud ning pulmade korraldamise trend on tõusuteel. Näiteks sel suvel organiseerib Egerta.ee pulmakorraldusagentuur kokku 23 erinevat pulmapidu. Ühes pulmapidude arvuga kasvab ka pulmaeelarve, mis tuleneb ühiskonna majanduslikust olukorrast. Kui eelmisel aastal jäi keskmine pulma korraldamisele kuluv summa 25 000 euro juurde, siis sel aastal läksid pulmapidustused maksma juba üle 30 000 euro. See tähendab vähemalt 16% hinnatõusu pulmade eelarves.

Kuigi pulmade suurenev maksumus on pulmade korraldamisse pinget lisanud, on pulmakorraldaja sõnul inimestes säilinud suhtumine, et kui suur pulmapidu korraldada, siis teha hästi. „Pulmapidu on ühekordne investeering, mistõttu saab määravaks peo kvaliteet ja sellest jääv kaunis mälestus,“ selgitas Mändmets-Reisenberg. Eelarve jagunemine taandub sellele, mida pruutpaar ise soovib. „Kui näiteks soovitakse enda pulma esinema mõnda populaarset bändi, siis tuleb arvestada, et väga suur osa eelarvest lähebki meelelahutusele. Teiste jaoks võib hoopis olulisem olla pulmas pakutav toit, šampanja ja valikuterohke kokteilibaar,“ rääkis ta.

Pulmapidude viimaste aastate trendid

Pulmaeelarve kõige suuremad kuluallikad on peokoha rent, toit, jook ja meelelahutus. Võrreldes varasemate aastatega on samaks jäänud külaliste arv pulmas, mis on 80-100 inimest. Aina enam kutsutakse esinema A-kategooria bände.