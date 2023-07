Peapiiskop emeeritus Andres Põder poolsada aastat kestnud abielust: arvestasime kohe, et loll oleks abielu halvasti elada

„Arvestasime kohe, et loll oleks abielu halvasti elada,“ märgi Põder. „Mõistlik oleks käituda niimoodi, et abielu võimalikult mõnus oleks, ja kuidas saakski seda teisiti saavutada, kui ei teeks teisele seda, mida tahaksid, et sulle tehakse. Kui ei püüa teist õnnelikuks teha, on rumal loota, et ise õnnelik oled. Just selles plaanis oleme elu omavahel jaganud.“