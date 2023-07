Ilus! Ryan Gosling meenutab hetke, mil ta teadis, et tahab Eva Mendesega lapsi saada

Eva ja Ryan on koos olnud aastast 2011, filmi „The Place Beyond the Pines“ võtetest saati. Neil on ka kaks tütart: seitsmeaastane Esmeralda Amada ja kuueaastane Amada Lee.

Ajakirja GQ kaaneloos meenutas Gosling hetke, mil ta sai teada, et Mendes ootab nende esimest last. Näitleja tunnistas ka seda, et varem, enne Evaga kohtumist, polnud ta isaks saamisele väga mõelnudki. See muutus siis, kui Eva ütles, et ootab nende esimest tütart.

„Kas tead, ma ei muudaks seda kunagi,“ sõnas mees ja lisas, et on väga rahul, et elu läks nii nagu ta läks. „Sest see oli palju parem, kui ma kunagi unistada julgesin,“ tõdes Gosling ja lisas: „Pärast Evaga kohtumist mõistsin, et ma lihtsalt ei taha ilma temata lapsi saada.“

Erinevalt Ryanist oli Eva toona juba mõnda aega lapsesaamiseks valmis olnud, on varem paljastanud paarile lähedal seisev inimene. „Selle kogemuse Ryaniga jagamine on tema unistuste täitumine.“

Paar on enamasti hoidnud oma suhet avalikkuse tähelepanu alt eemal, kuid möödunud aastal said fännid jälile, et näitlejate paar on abiellunud.

Allikas: independent.co.uk