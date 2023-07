SEXCAST | „Me kõik tahame head - ka petja tahab head.“ Suhte- ja paariterapeudiga avameelselt levinud suhtelõhkujast

„See ongi ju nii lihtne. Me armastame teineteist, lepime piirid kokku, aga ühel hetkel see ei toimi. Miks see siis ei toimi? Armastuses tulevad meie vastuolud välja. Me kõik tahame head. See, kes petab, tahab head, keda petetakse, tahab head, kes klammerdub, tahab ka head. Me oleme hästi erinevad. Ühe inimese piirid võivad olla hoopis teises kohas kui tema kaaslase omad. Üks võib vajada rohkem turvatunnet, teine mängulisust. Mingil hetkel hakkavad erinevused välja tulema, ehkki alguses on väga lihtne kõike kokku leppida. Päris armastus on arusaamine, et teine inimene võibki olla teistmoodi,“ räägib Kants.