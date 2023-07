Keili Sükijainen: et ma siiralt laseksin mõne mehe endale lähedale, et hakkaksin teda armastama – see võtab megakaua aega

„Meile meeldib väga palju jutustada, näeme rõõmsad välja, aga see kõik on ju väline,“ ütleb Keili. „Tegelikult olen õrna hingega. Mu hell süda on peidus, sest ma lihtsalt kardan nii väga haiget saada, mistõttu on hõlpsam endale raudnaise mask ette panna. Mulle päriselt naha vahele pugeda on raske, sellest olen aastatega aru saanud. Et ma siiralt laseksin mõne mehe endale lähedale, et hakkaksin teda armastama – see võtab megakaua aega.“