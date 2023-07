„Pärast operatsiooni selgus, et noormees ei saa enam kunagi kõndida.“ Neli õnnetust, mis ohustavad inimesi just suvel

Kui haavas on mustust, tuleb see maha loputada jaheda voolava vee all. Seejärel tuleb haava kuivatada ning katta haavaplaastri või -strippidega – väikeste kitsaste plaastritega, mis aitavad tõmmata haava servasid kokku. Tugevalt veritsevale haavale on soovitatav peale panna haavatampoon või vatitükk ja hoida seda tugevalt peal 3–5 minutit. Selle aja jooksul peatub veresoon, väljaarvatud juhul kui kahjustada said suured veresooned. Haavale pannakse plaaster, kui see enam ei veritse.