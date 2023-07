„Kui ma kunstiõpinguid alustasin, õpetati mulle, et kunst on midagi, mis on esteetiline ja kindla vormistusega. See on tore ilus asi, raamitud ja turvaline, mille paned elutoa seinale ja see sobib sinu vaibaga,“ meenutab Paldrok. „Kunstis on palju huvitavamaid võimalusi ja mitmekesisust. Kunst ei pea olema lihtsalt esteetiliselt kena või viisakas. Kunst on vahend ühiskonnas erinevate küsimuste ja emotsioonide tekitamiseks ja mõjutamiseks, mis puudutab sind viisil, et sa tahad sellele reageerida, seda parandada, muuta, selle poole püüelda või seostad endale olulisega,“ selgitab kunstnik.