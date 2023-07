Viis väga olulist küsimust, mida iga paarisuhtes olev inimene peaks endalt kiiremas korras küsima

Kuidas saada teada, kui tugev su suhe on?

Kõigepealt pead sa endale selgeks tegema, kui hästi te omavahel sobite oma partneriga.

Kas teil on samad väärtushinnangud ja põhimõtted, mis on vähemalt sinu silmis tähtsad? Seda on vaja teada selleks, et teada saada, kas te liigute üldse samas suunas.

Kui kaastundlik ja empaatiline su kaaslane on? Erinevate uuringute järgi selgub, et nende inimeste seas, kellel on oskus panna end teise inimese asemele, tuleb vähem ette petmist ja üleaisalöömist.

Kui hea on teie omavaheline suhtlemine? Kas sa tunned, et sul on raske oma kaaslasega kõigest rääkida? Kui palju te üldse omavahel räägite? Kui normaalne suhtlemine puudub, tekivad takistused.

Ja lõpetuseks, kas su suhe tekitab sinus turvatunnet? Kas sa saad toetuda alati oma kaaslasele ja tunned end temaga hästi?

Millise isiksusejoonega inimesi tuleks vältida?

Nartsissistlikud inimesed keskenduvad sageli ainult iseendale ja oma isiklikele vajaduste rahuldamisele, sellises suhtes ei olegi võimalik õnnelikuks saada. Nartsissistliku isiksusehäirega inimene peab end teistest paremaks, ta ei ole kaastundlik ja selle tõttu toob suhe sellise inimesega kaasa ainult hingevalu.