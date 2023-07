Üks kiiremaid viise oma eesmärkideni jõudmiseks on Sigriti sõnul leida keegi, kes on juba jõudnud sinna, kuhu sina soovid jõuda. „Õpi temalt, kuidas sinna jõuda. Teadmatus hoiab meid tegutsemast kõige rohkem, nii et leia endale kõigepealt kaart, mille järgi liikuda,“ soovitab konsultant. Teiseks oluliseks soovituseks on naise sõnul see, et me ei laseks selle teekonna pikkusel end hirmutada. „Peale teadmatust tuleb tavaliselt informatsiooni üleküllus, mis omakorda hoiab meid edasi liikumast. Me avastame, et sihtpunkti jõudmiseks saame valida erinevate meetodite ja teede vahel. Sellisel juhul on taaskord abiks mentor, kes aitab üleliigse info kõrvale panna ja keskenduda ainult ühele teele,“ jagab Sigrit soovitust.