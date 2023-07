Näitleja Kristen Bell paljastab, milline halb komme oleks peaaegu ta suhtele saatuslikuks saanud

Näitlejanna lahkas suhet Harry Connick Jr jutusaates ja tõdes, et Shepard aitas tal nende suhte esimesel aastal üle saada halvast harjumusest keset tülisid minema tormata. „Tavaliselt käis see nii, et me tülitsesime - ja me tülitsesime palju - ma karjusin midagi, siis lõin magamistoa ukse kinni, siis lõin välisukse kinni, läksin autosse ja kihutasin maja eest minema, et kuskil nurga taga autos istuda. See oli nii hea tunne,“ meenutas Bell.

Kui sama muster oli ligikaudu kolm kuud kordunud, tõi Dax välja, et Kristeni dramaatilised väljatormamised teevad nende suhtele pigem kahju, kui kasu. „Dax ütles mulle, et ma ei saa enam keset tülisid minema joosta. Et ta ei kavatse seda kauem kannatada,“ jagas naine, viidates, et Daxil on väga tugev eetikatunnetus. „Ta ütles mulle, et ta austab ennast sellisest käitumisest rohkem. Ja et ta armastab mind, aga ta ei kavatse sellist mängu terve elu mängida.“

Kristen jagas, et tänu Shepardile õppis ka tema produktiivselt tülitsema ja see päästis nende suhte. „Me tegelikult 99 protsendil juhtudest ei nõustu teineteisega, aga meil on üksteise suhtes ülimalt suur austus.“

Bell meenutas, et Dax oli talle tookord öelnud, et ka suhtes olevad inimesed võivad jääda eriarvamustele, aga tülitsedes ei tasu hulluks minna ja see oli naise jaoks elumuutev tõdemus.

Allikas: PureWow