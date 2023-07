„Gilmore’i tüdrukute“ staar avaldab, mis oli sarja filmimise puhul kõige hullem: üks näitleja isegi minestas

McCarthy käis külas Entertainment Weekly saates ja meenutas, et vahel tuli ette, et näitlejad olid paljukesi koos väikeses ruumis, talveriided seljas, aga tegelikult olid väljas kuumakraadid. Näitlejanna tunnistas, et kord minestas üks kaasnäitleja võtteplatsil kuumuse tõttu lausa ära. „Tegelikult võib öelda, et ta minestas külma tõttu, sest olime kõik talvemantlites ja proovisime näidelda, et väljas on jahe. Päriselt higistasime veidratest kohtadest,“ meenutas ta.