Beatrice arvab, et naised ei peaks üle 40 aasta vanuseks elama: me amortiseerume!

Tema meelest ei peaks naised üle 40 aasta vanuseks elama. „Me amortiseerume. See on nõme ja vastik, selles pole midagi ilusat ja toredat. Elu on äge, kui oled noor ja on tervist ning jõudu.“ Naine nendib samas, et vananemise üle arutlemine temaga on ohtlik teema ja teeb sellele kiirelt lõpu.