SEXCAST | Otse ja ausalt pornost! Onlyfansitar Pucci-Helen: see ei olnud mingi ups! otsus

Tänases saates on külas Pucci- Helen ehk naine, kes tegutseb mitmel rindel. Ta on loonud ettevõte nimega Pucci Karbid, kus valmistab šokolaadist vagiinaportreesid ning ettevõtte turundamisest kasvas naisel välja ka mõte luua skandaalne OnlyFans'i konto. „Tuleb välja, et väga paljudel naistel on suured ebakindlused seoses oma välimusega. Sealt altpoolt,“ räägib Helen ja lisab, et väga paljud naised ei julge end isegi peeglist vaadata.