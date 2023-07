Naise uskumatult kuum pihtimus: ma seksisin jõuka võõraga tema uhkes villas

Kui aus olla, on viimasel ajal kohtingumaastikul vaikne olnud ja minu viimasest vahekorras on möödunud mitu kuud. See aga tähendab, et olen muutunud palju valivamaks. Ma ei taha pärast nii pikka pausi minna voodisse kellegi suvalisega. Päris ausalt - mida pikem on paus, seda kõrgemaks muutuvad minu standardid. Sellegipoolest oli minus usku, et Tinder aitab mul leida ideaalse kohtingukaaslase. Uskumatu, aga nii ka läks.