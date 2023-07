Hämmastavalt hea uudis on see, et vahe peenema sõnavara ja argise sõnavara vahel on vaid umbes viiskümmend sõna! Sul ei ole vaja palju, et kõlada nagu suur võitja. Juba paarikümne imelise sõnaga jätad kõigile mulje, et sul on originaalne ja loominguline meel.