Kui lähed uue kaaslase koju, vaata teraselt ringi tema vannitoas, sest see võib anda nii mõnegi vihje, millise inimesega päriselt on tegemist. „Vannituba on minu jaoks võtmeküsimus - kas lähme suhtega edasi või mitte,“ jagab Grey.

Ta soovitab tähele panna, kas vannitoas on olemas prügikast, kas seal on seep, on seal mõni kehakreem või losjoon. Kui puhas vannituba on - kas igal pool on juuksekarvad?