Serena Williams jagab rasedusaegset rutiini: ma ei taha rohkem venitusarme

Serenal on 5-aastane tütar Olympia ja naine tunnistab, et Olympiat oodates ei kasutanud ta eriti kreeme kõhu määrimiseks ja venitusarmide ennetamiseks. „Seekord mõtlen teisiti, sest ma ei taha rohkem venitusarme,“ jagas sportlane.

Videost tuleb välja, et Williams kasutab kakaovõid. „Ma kuulsin, et parim asi, mida kasutada, on kakaovõi. Ma tellisin enda oma Amazonist ja tegemist on toor kakaovõiga. Määrin sellega hommikuti oma kõhtu. Tavaliselt kreemitan ka rindu, aga see video on teise platvormi jaoks,“ viskas tennisist nalja.