Oi! Kas sa tead, mitmendal kooseluaastal kipuvad mehed tihtipeale truudust murdma?

Paaride elu koosneb raskeimatest ja kergematest aastatest. Kõige raskemad aastad, mil paljud paarid lahku lähevad, on ilmselt peale kolme, viite või seitset kooseluaastat. Seitsmes kooseluaasta saab paljudele paaridele saatuslikuks. On see aga müüt või tegelikkus? Uuringute järgi selgub, et asjad ei ole päris nii must-valged.