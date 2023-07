Palun aita! Egert vajab heade annetajate abi, et sõita Saksamaale erilisele kõrvaoperatsioonile

10-aastasel Egertil on diagnoositud raske kaasasündinud haigus – Goldenhari sündroom. See väljendub enamasti kõrva, nina, pehme suulae, huule ja/või alalõua mittetäielikus arengus ühel kehapoolel. Kaasneda võivad erinevad nahaprobleemid ja sündroom võib mõjutada ka siseelundite arenemist selsamal kehapoolel. Egertil väljendub haigus vasaku kõrva ning seega vasakul pool kuulmise puudumises.

Esimesed viis elupäeva veetis Egert intensiivraviosakonnas, võideldes oma elu eest. Tänaseks on laps läbi teinud mitmeid operatsioone ning arstide positiivseks üllatuseks ravile väga hästi allunud. Hoolimata igapäevastest raskustest, mida haruldane diagnoos Egertile valmistab, käib laps edukalt tavakoolis ja saab kõigi eakohaste tegevustega hakkama.

Hetkel kasutab Egert luukuulmisimplantaati, mis võimaldab ruumilist kuulmist ja aitab kaasa kõne arengule, ent aparaadil on oma puudused – näiteks ei saa seda kanda mütsi all ning seega kasutada jahedamatel aastaaegadel õues liikudes, mis muudab tänaval ja liikluses viibimise olulise kuulmislanguse tõttu väga ohtlikuks.

Täna oleks arstliku konsiiliumi sõnul kõige optimaalsem teostada Egertile ühepoolne kõrvalesta taastamine ehk rekonstrueerida Egertile uus vasak kõrv, Eestis ei võeta selletaolist operatsiooni ette aga enne, kui patsient on vähemalt 16–18 aastat vana. Parimad tulemused annab operatsioon aga just nooremate patsientide osas, kes on vanuses 9–11, täpselt nagu Egert.