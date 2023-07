„Ma ei lähe iialgi pensionile!“ Dolly Parton avaldas lootust, et tema karjäär lõppeb laval, keset esinemist...

„Ma ei lähe iialgi pensionile,“ väitis Parton. „Ma lihtsalt loodan, et ma kukun ühel päeval keset esinemist jala pealt ja ongi kõik. See on viis, kuidas loodan minna. Loomulikult ei ole meil selles osas kuigi palju sõnaõigust - aga seni, kuni olen võimeline töötama, seni, kuni mu tervis on hea ja mu abikaasa on hea, tahan tegutseda. Pean silmas, et ainus viis, mis sunniks mind aega maha võtma või peatuma olekski see. Aga seni, kuniks seda juhtunud pole, naudin elu!“