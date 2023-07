Eesti mehe tähelepanekud: naised on hakanud Tinderis enda kohta eriti eemaletõukavaid asju välja tooma

Naistekaga võttis ühendust Tõnu, kes soovib välja tuua, et ehkki on palju naisi, kes ei väsi kurtmast selle üle, kui kehv on valik Eesti kohtinguportaalides, on temal kui mehel samuti midagi öelda selle kohta, kuidas naised ise on viimasel ajal Tinderis käituma hakanud.