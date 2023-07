Rahatarkuse ekspert Liisi Kirch avaldab, kust ta oma teadmisi ammutab: kõige enam häid mõtteid on võimalik saada läbi...

Naist inspireerib looduses liikumine, kuid üha enam märkab ta kuidas lähedastega koosveedetud aeg ja elamused on need, mis tegelikult rõõmu pakuvad. „Muidugi on suurepärasteks õpetajateks mu enda kolm last, kes motiveerivad mind iga päev paremaid otsuseid tegema,“ tunnustab Liisi. Ta lisab, et inspiratsioon paneb liikuma, kui me selle kõrvalt ka teadvustame, miks me liikuma hakkame. Siis kasvavad sellest kõigest ainult head harjumused, mis väikeste sammude haaval viivad meid lähemale unistuste eluni.