VIDEO | 23aastane naine sattus teiste emade kriitikalaviini alla: sa ei riietu nagu üks õige ema!

Väikeste tantsuliigutuste ja nappide riietega teeb Jade oma videos selgeks, mida ta arvab sellest, kui mõni teine noor ema tuleb tema riietumisvalikuid kommenteerima. Nagu näha, siis ei heiduta need noort naist ja ta jätkab endale meelepärase stiiliga. „Võin ju ema olla, kuid jään siiski iseendaks,“ on ta endas ja oma valikutes veendunud.

„Tõesti, miks te kritiseerite – kas emadel on mingid kirjutamata reeglid, kuidas nad peaksid riietuma!?“ on paljud video all kommenteerijaid Jade Amberile varmad oma toetust avaldama.