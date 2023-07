„See üllatab mind tõesti!“ Arst avaldab ootamatu vea, mida mehed duši all teevad: see tekitab tõsiseid infektsioone!

TikToki platvormil levib hoogsalt Hertfordshire’ist pärit perearstina töötava Sooj klipp, kus ta jagab, et on viimasel ajal puutunud kokku meeste seas leviva „trendiga“, mis põhjustab tõsiseid tervisemuresid.

Nimelt avaldab arst, et paljud mehed ei pese oma suguelundeid piisavalt korralikult. „Kui te ei ole ümber lõigatud, siis veenduge, et iga kord, kui duši all või vannis käite, tõmbate oma eesnaha lõpuni tagasi ja pesete ka peenise korralikult ära,“ manitseb arst ja lisab: „Kui te seda ei tee, võib see põhjustada smegma kogunemist.“

Smegma on peenise eesnaha alla kogunev mass, mis sisaldab rasunäärmete eritisi ja surnud naharakke. Tulemuseks on valge juustulaadne aine. „Smegma omakorda võib põhjustada bakteriaalseid ja seenhaigusi,“ hoiatas doktor. „Selle vältimiseks piisab, kui duši all või vannis käies eesnahk õrnalt tagasi tõmmata ja peenist sooja veega pesta,“ ütles ta.

Video on sotsiaalmeedias muutunud väga populaarseks ning paljud on selle lihtsa soovituse üle päris hämmingus. „Naisena tean seda! Kuidas mõned mehed mitte?!“ imestas üks. „Kuidas on see võimalik, et aastal 2023 peate sellest eraldi rääkima?“ imestas teine. „See üllatab mind tõesti, eriti kaasaegses ühiskonnas.“

„Kurb tõsiasi on see, et see on liiga paljudele täiskasvanud meestele šokk,“ kommenteeris järgmine.

allikas: The Sun