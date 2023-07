EKSKLUSIIV | Cynthia Nixon „Seksi ja linna“ fenomenist: sa võisid olla 30ndates vallaline naine ja mitte tahta meeleheitlikult abielluda

Intervjuu tehti 13. juunil „Ja ongi käes...“ pressituuri raames.

Sarja alguses pole Mirandat näha. Kus ta on?

Esimese hooaja lõpus oli Miranda oma juuksed uuesti punaseks värvinud ja loobunud väga raskelt saadud praktikakohast armastuse nimel, et minna koos Chega Los Angelesse. Nii et siit me ta ka leiame – oma punaste juuste ja California elustiiliga. Ütleks, et ta on eufooriast peaaegu pilves.

Miranda on seriaali punapea. Mis tunne oli taas juuksed punaseks värvida?

See oli naljakas, sest inimesed tunnevad mind sageli tänaval ära, kuid nüüd, kui ma olin uuesti punapea, tundus, et kõik tundsid mind ära. Siiski üks armas asi, millele ma varem polnud mõelnud: meie noorim laps on 12-aastane ja tal on punased juuksed. Ja tema ei ole mind kunagi punapeana näinud. Mu naisel (Christine Marinoni – toim.) on punased juuksed. Meie teised lapsed on juba oma elu peal, nii et nüüd me olime punapäine perekond seitse-kaheksa kuud, ja see oli väga tore.

Nüüd, kus kannad taas Miranda kuulsat soengut, kas sul on kiusatus see alles jätta?

See tähendab nii suurt tööd. Keegi ei arvaks, et see vajab nii palju hooldamist, aga vajab.

New Yorgist Californiasse. Kuidas Mirandale keskkonnavahetus sobis?

Mida me Mirandaga tegime – võtsime ta välja mugavustsoonist. Ta oli ettevõtte jurist, abielus, tudeng, New Yorgi elanik, suhte domineerivam pool. Nüüd on ta kellegagi, kes on kuulus ja liigutab asju, Mirandal pole seda kunagi varem olnud. California on selle lahutamatu osa, sest see on näiliselt väga tagasihoidlik koht, tervislik ja mahe toit... See pole just Miranda asi.

Ta on ilmselgelt kõigist karakteritest kõige rohkem muutunud.

Ma usun küll, jah.

Kuidas ta selle muutusega hakkama saab?