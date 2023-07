Tippbaarmen: kui alkoholi tarbitakse mõõdukalt, vähe või üldse mitte, arvatakse, et sul on midagi viga

Mullu tarbisid Eesti elanikud alkohoolseid jooke üle 15-aastase elaniku kohta absoluutalkoholiks arvestatuna keskmiselt 11,2 liitrit, mis on 1,2% enam kui aasta varem ja pea 30% enam kui Euroopa Liidu keskmine. Kuigi aastaid alkoholi tarbimine kahanes ning 2018. aastaks suudeti viia kogutarbimise näitaja 10,0 liitrini, siis alates 2019. aastast on kogutarbimine taas tõusutrendis.

Tervise Arengu Instituudi uimastite ja sõltuvuse keskuse valdkonna juhi Anneli Sammeli sõnul on kõigil põhjust alkoholi tarbimist vähendada, ka nendel, kes enda arvates tarbivad alkoholi mõõdukalt.

„Üha enam tuleb teadusandmeid alkoholi tarvitamise pikaajalistest mõjudest tervisele ja elueale. Andmed näitavad, et alkohol põhjustab üle 60 kroonilise haiguse, 200 halveneva terviseseisundi väljakujunemise ja eluea lühenemist,“ selgitas Sammel. See on üks tugevamaid põhjuseid, miks alkohoolsete jookide tarbimisega ettevaatlikumalt ringi käia.

Eesmärk vähendada liigtarbimist 10% võrra

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) eesmärk on vähendada alkoholi liigtarvitamist 10 protsendi võrra aastaks 2025. Liigtarvitamise vähendamise on endale eesmärgiks võtnud ka alkoholitootjad.

„Vastutustundliku alkoholitarbimise eelduseks on, et inimene teab, kuidas alkohol tema tervisele ja meeleolule mõjub ning hoolib iseenda heaolust. Selle teadmise põhjal on lihtsam teha läbimõeldud otsuseid, tarbida mõistlikult ning suunata ka kaaslasi vastutustundliku tarbimise poole,“ selgitas Eesti tipp-baarmen ja Prike brand ambassador Risto Säinas.

Ta tõi välja, et ühiskonnana vajame alkoholitarbimise vähendamiseks ka mõttelaadi muutust. „Kahjuks peetakse alkoholi igapäevast tarbimist ühiskonnas niivõrd normaalseks, et kui alkoholi tarbitakse mõõdukalt, vähe või üldse mitte, arvatakse, et sul on midagi viga. Sellega survestatakse salamisi alkoholi tarbima, sest keegi ei soovi seltskonnas anda pidevalt vastuseid, miks ta on otsustanud vastutustundlikult tarbija ja eelistab kvaliteeti kvantiteedile,“ kirjeldas Säinas.