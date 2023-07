Kindlad moereeglid! Kas sa tead, miks Kate Midletton ei värvi pea kunagi küüsi?

Kuninglik protokoll on kindlaks määranud moereeglid, millest kuningliku pere liikmed peavad kinni pidama. Ja need reeglid puudutavad ka küünte lakkimist.

Abielludes prints William'iga teadis Kate Middleton, et edaspidi tuleb tal kinni pidada kuninglikust protokollist ja sellega kaasnevatest reeglitest, mis puudutavad seeliku pikkust, soengut, küünte pikkust jne. Näiteks ei tohi Cambridge' hertsoginna kanda lühikesi kleite ega seelikuid. Suvel aga peab Kate Middleton hoolimata palavatest ilmadest kandma nahatooni sukkpükse.

Kuninglik protokoll on kindlaks määranud moereeglid, millest kuningliku pere liikmed peavad kinni pidama. Ja need reeglid puudutavad ka küünte lakkimist. Elizabeth II ei lubanud kuningliku pere liikmetel kasutada värvilist küünelakki, sest ta ei pidanud seda elegantseks. Neutraalsed toonid on siiski lubatud.