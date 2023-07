„On aus öelda, et meie seksuaalelu on alati olnud suurepärane. Veel paar kuud tagasi nägime vaeva, et hoida käsi üksteisest eemal,“ alustab oma murekirja 34-aastane mees, kes on abielus olnud kolm aastat. Mõni aeg tagasi tuli tema abikaasal soov voodielu veidi „mängulisemaks“ muuta.