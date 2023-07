„Chat on pidevalt punane!“ Tülpinud mees ei tunne end enam armsama, vaid autojuhina: tunne on selline, et mind kasutatakse ära

„Tal endal lube ei ole ja tema töö on selline, et ta peab tihti liikuma ühelt kliendikohtumiselt teisele. Kuna olen ise oma aja peremees ja tahan ka temaga aega koos veeta, olen talle pakkunud, et saan ta ära viia. Nüüd aga ei saa ma oma tööd ja päeva enam planeeridagi. Chat on pidevalt „punane“ erinevatest marsruutidest, kust teda peale korjata. Olen püüdnud nii palju vastu tulla, kui saan, aga tunnen, et see läheb veits liiale. Viimati viskas üle, kui meie „ring“ algas hommikul kell kaheksa Järvelt ja lõppes kell kaks öösel Pirital, kui ta sõbranna juurest koju tõin. Kuidagi keeruline on resoluutne ka olla ja öelda, et ma ei nüüd ei tule. Tunne on selline, et mind kasutatakse ära.