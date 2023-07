Suvised kulutused tekitavad lausa ahastust? Nii toimides saad siiski toidueelarve kontrolli all hoida

Maasika tipphooaeg on küll möödas, kuid turuletid tühja kohta ei salli. Endale teevad ruumi värske kartul, värskelt hapendatud kurk, herned, kukeseened ja muu värske-värviline.

Meediast saab lugeda, et võrreldes eelmise aastaga on kodumaise maasika kilohind tõusnud 2-3 eurot, ka teised toiduained on mullusega võrreldes kallimad. See siiski kliente tagasi ei hoia, sest eelistatakse kodumaist, soovitakse kauaoodatud toiduelamusi ning hooajalist kaupa.

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse spetsialist Grete Koho jagab nippe, kuidas oma toidueelarve kontrolli all hoida ka siis, kui värskete aiasaaduste lõhn hullutab.

1. Mine turule ostunimekirjaga. Nii on siht silme ees ja korvi rändavad vaid need asjad, mida tegelikult vaja on. Oma ostude ja toidukordade planeerimine aitab raha kokku hoida ning vähendab ka toidu jõudmist prügikasti.

2. Mine turule täis kõhuga. See on teade-tuntud tõsiasi, et tühja kõhuga poodlema minnes kiputakse kokku kuhjama ka neid asju, mida tegelikult vaja pole.

3. Kuigi enamus kohtades on võimalus maksta pangakaardiga, siis tee endaga kokkulepe, et kasutad turul toidukaupade eest tasumiseks vaid sularaha. Nii saad rahakotti panna täpselt selle summa, mille kulutamisega oled arvestanud.

4. Turul tasub võtta aega, et ringi jalutada ning valida parima hinna-kvaliteedi suhtega lett, kust soovitud asju osta. Turul ostlemise võlu on just see, et saad osta erinevaid tooteid erinevate pakkujate juurest ning valida seega iga toiduaine puhul parima pakkumise.

5. Hoia silm peal sellel, mis ajal on soovitud marjade või puu- ja köögiviljade tipphooaeg. Esimesed maasikad, kukeseenes ja teised tooted on alati kõige kallima hinnatasemega. Kui pakkumine kasvab, siis hinnatase muutub tarbijale soodsamaks. Kui plaanis on marju moosiks keeta, siis saab valida veidi vähem kaubandusliku välimuse, kuid parema kilohinnaga alternatiivi.

