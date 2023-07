Ettevaatlik naine: me mõistame teineteist ja tunded on tugevad, kuid kuidas ma saan sellele mitte mõelda?

Naine kirjutab, et läks just mõnda aega tagasi lahku oma kolm aastat kestnud suhtest, mis kiskus lõpus väga inetuks. „Nädal pärast lahkuminekut suudlesin purjus peaga kolleegiga, kes on minust viis aastat vanem. Sellest ajast peale oleme olnud lahutamatud ja käinud viimased neli kuud kohtamas. Meie suhe on täiuslik. Mulle tundub, et me sobime emotsionaalsel ja intellektuaalsel tasandil ideaalselt. Me mõistame teineteist ja tunded on tugevad. Ma arvan, et see on esimene kord, kui olen olnud armunud. Ja see on võrdselt nii eufooriline kui hirmuäratav, aga ma ei vahetaks seda millegi vastu.“