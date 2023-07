„Tundsin seda väga tugevalt!“ Näitlejanna Emily Blunt teeb näitlemisest pausi väga olulisel põhjusel

Blunt käis hiljuti külas taskuhäälingus „Table for Two“ ja jagas saates, kui keeruline on leida tasakaalu töö- ja eraelu vahel. „Tasakaalu leidmine on üks nendest küsimustest, mida inimesed esitavad ja mulle tundub alati, et teen seda valesti,“ rääkis staar.

Sellepärast on aja mahavõtmine oluline. „Sellel aastal otsustasin mitte töötada. Ma tegin eelmisel aastal väga kõvasti tööd ja mu vanem laps on juba 9-aastane, nii et kohe-kohe on ta suur. Ja mulle tundub, et on nii palju olulisi hetki, kui lapsed on väikesed. Kõik need küsimused „Kas sa äratad mind hommikul üles?“, „Kas sa viid mind kooli?“, „Kas sa tuled mulle järgi?“, „Kas sa paned mu voodisse?“. Ja ma tahan nendel hetkedel kohal olla. Tundsin seda väga tugevalt,“ jagas Blunt oma otsuse tagamaid.