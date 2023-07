OKEI VÕ EI? | „Mina aga seda ei oodanud. Ja veel nii räigelt!“ Kas petmine on andestatav või ei tule see kõne allagi?

Täna avaldame lugeja kirja, kes sai ootamatult teada, et kaaslane teda petab. Kuidas edasi? Kas petmine on andestatav või ei tule see kõne allagi? „Oleme olnud koos seitse aastat. Tean-tean, et seda loetakse nn kriisiajaks, mil suhted võivadki laguneda. Mina aga seda ei oodanud. Ja veel nii räigelt!“