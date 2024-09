Ära otsi vabandusi! Käitumisviisid, mis ennustavad juba varakult, et see suhe tuleb keeruline

Kui leiad end mõtlemas „Kas see on normaalne...?“ ning seejärel vabandad ta välja, sest selja taga on pikk ja raske päev, siis tea, et mõnikord võib nii tõesti olla. Kuid, kui kõhklust tekitavad olukorrad korduvad tuleks kiire reaalsuskontroll teha, et mitte oma aega panustada suhtesse, mis ei tee sind õnnelikuks vaid hoopis õnnetuks.