Stefan ja Victoria esmakohtumisest: ma ei tea... Esimesena ikka vaatad välimust, see on paratamatu

Victoria vajub mõttesse. „Ma ei tea... Esimesena ikka vaatad välimust, see on paratamatu,“ on Victoria mõtisklus veel pooleli, kui Stefan satub filosofeerimislainele. „Ma iseloomustaks nii, et olime täpselt nagu kalad jões. Eraldi jõgedes. Mingi hetk lihtsalt ujusime samasse suudmesse. Mõlemal oli kohe tunne, nagu teaks üksteist sada aastat. Kõik justkui voolas õiges suunas. Ja ega me võidelnud vastu ka.“