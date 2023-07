Ettevõtja Kersti Toots vanemarollist: oma arvamust ja tahtmist ei saa peale suruda, ent...

Nüüdseks on Kersti juba kaheksa aastat ise vanaema, keda lapselapsed kutsuvad Mimmiks. „Olen selline vanaema, kel on kõik joone peal, hoitud, korras, kellaajaliselt täpne. Olin ka oma lastega selline korrektne. Oma arvamust ja tahtmist ei saa peale suruda, ent lapselapsi hoides teen ikkagi oma korra ja nad juba teavad seda ega protesteeri. Kõik see ei välista südamesoojust, hellust ja hoolimist.“