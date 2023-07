Jessica Simpson avaldab südantlõhestava põhjuse, mis aitab tal oma unistustele järgneda

Jessica meenutas hetke, mis muutis tema mõtlemist. Hiljutisel vestlusel isa Joe’ga, kes saab parasjagu luuvähi ravi, tunnistas isa, et on valesti käitunud. „Kullake, ma tahan tõepoolest vabandada, sest mulle tundub, et ma olen sundinud sind elama paljudes enda unistustes. Ja ma ei kuulanud, millised sinu enda unistused olid,“ kordas Jessica isa sõnu.

„See oli väga ilus hetk, et isa vabandas. Aga see oli ka segadusttekitav, sest ma hakkasin mõtlema, et mis need minu unistused siis on,“ rääkis laulja.

Jessica isa töötas palju aastaid tema managerina, kuid nende tööalane suhe lõppes 2012. aastal. „Ma arvasin siis, et ma ei lähe muusikaärisse tagasi. Ma ei saa isa südant purustada, aga ma ei teadnud, kuidas seda ilma temata teha,“ meenutas laulja.

Nüüd on Jessica leidmas teed tagasi muusika juurde. Ta tunneb, et tal on artistina veel palju öelda, kuid vahepeal tegi alkohol oma töö. „See muutis tummaks mu loomingulisuse ja tegi mind ebakindlamaks. Kui inimesed ütlevad, et alkohol annab julgust, siis see ei vasta tõele. See pigem hoidis mind tagasi,“ meenutas naine, kes tegi alkoholiga lõpparve 2017. aastal.

Tundes ennast täna palju paremini, soovib Jessica nüüd enda unistustele järgneda. Üks võimalik unistus on kolida perega Nashville’i, kuid nad ei ole abikaasaga veel kindlad, kas kolimine on ka laste jaoks õige otsus. „Samas, kui lapsed ei näe mind oma unistustele järgnemas ja võitlemas asjade eest, millesse usun ja võitlemas selle eest, kes ma olen ja minu koha eest siin maailmas, ei oska nad seda kunagi ka enda jaoks teha, vaid vaatavad Instagrami arvates, et seal on ideaalne elu. Aga ei ole,“ ütleb Jessica.

Jessica Simpsonil on abikaasa Eric Johnsoniga kolm last: tütred Maxwell ja Birdie ning poeg Ace.

Allikas: Bustle