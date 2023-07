Suhtesaates osalenud Janne: minu kohtingutel tegime ikka kõige hullemaid asju, mida inimestel teha kannatab

Saade on tõstnud huvi ka Janne äri vastu. ,,Kunagi tegi mu isa mulle ettepaneku, et tee oma puukool. Parasjagu jagati siis noortaluniku toetust ja sain jalad alla. Ajapikku sai selgeks, et see ongi see asi, mis ma teha tahan,“ sõnab ta. Tegus naine jagab, et saade on aidanud tekitada ka tema töö osas suurema usaldusfondi: ,,Inimesed on nüüd mind korra juba telekast näinud ja teavad, et ma päriselt tegelen selle asjaga ja pole lihtsalt müüja. Türi lillelaadal näiteks oli mul märgatavalt lihtsam kui varasemalt, sest ma ei pidanud ennast tõestama hakkama.“ Juba aastaid on naine elanud väikses suvilas Tartu lähistel. Ta kurdab küll suure ruumipuuduse üle, kuid vaatab siiski asja ka positiivsest küljest. ,,Eks seni, kuni ma olen üksik, siis ilmselt ongi hea, et seda maad pole liiga palju ja ma suudan seda veel hoomata. Kui mehe leian, siis võib rohkem maad ka olla,“ räägib Janne muigega.