Kuidas toimida? Proviisor jagab nõuandeid puhuks, kui haav ei taha üldse paraneda

Suvised haavatüübid, millega lapsed kõige sagedamini kokku puutuvad, hõlmavad erinevaid marrastusi, mis sageli tekivad kukkumise tagajärjel. Lisaks on tavaline, et tuleb silmitsi seista putukahammustuste, põletushaavade, lõikehaavade või ka torkehaavadega.

Benu Tõrva Keskapteegi proviisor Virge Sokk sõnul on väiksemate kriimustuste, marrastuste või lõikehaavade puhul oluline anda kiire esmaabi ja kõige esmalt tuleb haav põhjalikult loputada voolava veega. „Kui desinfitseerivat vahendit pole käepärast, pole sellest suurt probleemi, kuid kui aga võimalik, siis tuleks haav desinfitseerimisvahendiga üle lasta. Vajadusel võib haavale asetada sideme või plaastri, kui kõige tähtsam on haav saada puhtaks,“ selgitab Sokk.

Paratamatult käivad meie suvega kaasas putukad - herilased, parmud, sääsed jt. Putukahammustused on ebameeldivad ja tekitavad sügelust, vahel võib tekkida ka paistetus. „Hammustuste korral võib kasutada jahutavaid vahendeid, mis on spetsiaalselt putukahammustustele mõeldud. Samuti sobib leevenduseks hästi teepuuõli,“ räägib apteeker. Kui aga hammustuse tagajärjel tekib allergiline reaktsioon, siis sel puhul soovitab apteeker kasutada allergiaravimeid, olgu need suukaudsed või peale määritavad.

Lastel haavade paranemise soodustamiseks pole tavaliselt vaja eraldi kreeme ega tooteid, oluline on hoida haavad puhtana ning anda neile aega paranemiseks. „Haavade puhtana hoidmiseks on kõige lihtsam puhastada haava külma voolava vee või antiseptikumiga. See aitab vältida edasisi tüsistusi. Väiksemate pindmiste haavade korral pole alati vaja plaastrit ega sidet kasutada, kuid kui selleks on vajadus, tuleb jälgida, et plaastri alla ei tekiks põletikku,“ räägib apteeker. „Põletushaavade korral tuleks kasutada spetsiaalseid hüdrokolloidplaastreid, kuid salvi haavaravis tavaliselt pole vaja kasutada, see tuleb kasuks enamasti põletikuliste haavade korral.“