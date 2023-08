VIDEO | Naise reaktsioon huulte täitesüstidele pani rahva õhku ahmima: ma vist ei lähe seda tegema

TikToki platvormil jagas kasutaja claudiasimich videot endast peale seda, kui oli eelmainitud iluprotseduuril käinud. Tema huuled olid rohkem paistes kui see tavaliselt peale protseduuri normaalne on ning naine mõtleb, et ehk võis tegu olla allergilise reaktsiooniga.

Hiiglaslikud huuled tekitasid tema jälgijates ehmunud reaktsiooni - mitmed kirjutasid, et olid samuti plaaninud minna huulte täitesüste tegema, kuid nüüd, peale selle video nägemist, on nad siiski ümber mõelnud. Kuid leidus ka neid, kes kirjeldavad, et selline vaatepilt on normaalne ja et peale täitesüstide tegemist ei saagi mõnda aega juua, ilma et kõik suunurgast alla voolaks. Ja et see läheb mõne päevaga üle.