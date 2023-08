Milleks piinelda? Need märgid näitavad sulle kohe ära, et tegid lahkumineku osas õige otsuse

Iga kord, kui te tülitsesite (ka täiesti tühiste asjade pärast), oli sul tunne, et ta teeb midagi, mis võib teie suhtele halba teha. Et ta sind petab ühel või teisel moel või kaob lihtsalt, endast elumärki jätmata.

Ta ei hakanud sind just alandama ega olnud seksistlik, aga ta tal oli halb harjumus kahelda selles, kui sa millestki rääkisid, pidada oma arvamust tähtsamaks või lihtsalt leidis, et ta on sinust targem ja parem.

See oleks pidanud sind kohe alguses valvsaks tegema, aga eksimine on inimlik. See, kuidas teine inimene teisi kohtleb (poemüüjaid, teenindajaid, ettekandjaid jne), annab märku sellest, millise inimesega sul tegu on.