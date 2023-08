Whoopi Goldberg jagas detaile oma seksielust: kui olete kunagi proovinud basseinis seksida, siis see pole lihtne!

Nimelt rääkis armastatud näitlejanna basseinis seksimisest ning teatas, et see pole üldse nii lahe kui arvatakse. Seks tuli teemaks kui saatejuhid kommenteerisid The Wall Street Journal'i artiklit, mis keskendus seksile puhkuse ajal.

Kui saatejuht Joy Behar sõnas, et tema armastab puhkuse ajal nautida kokteile nimega „Sex on the beach“ (seks rannal- toim.), võttis saatekülaliseks olnud Goldberg teema üles ja sõnas, et tema arvates on seks rannal täiesti ülehinnatud!

„Teate, kui olete kunagi proovinud basseinis seksida, siis see pole ka lihtne,“ tõdes näitlejanna ja lisas, et vesi osutab ebamugavat vastupanu. „See pole lihtne,“ tõdes ta.

Ootamatu ülestunnistuse peale sõnas üks saatejuhtidest, et nüüd on aeg minna reklaamipausile. Mitmed väljaanded on ka Goldbergi poole pöördunud lisakommentaari saamiseks, kuid see pole siiani õnnestunud.

Pole ka teada, kes täpselt Goldbergiga basseiniseksi katsetanud on, sest tema suhtestaatus on vaka all.

allikas: NyPost.com